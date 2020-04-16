также в разделеПроисшествия
В Украине 788 медиков заразились коронавирусом 11
В ВСУ уже зарегистрировано 28 случаев COVID-19 20
В Украине за сутки зафиксировано 397 случаев COVID-19 38
В Чернобыльской зоне продолжают тушить тлеющую древесину 9
За сутки боевики 3 раза нарушили режим тишины 9
Среди пограничников зафиксирован первый случай COVID-19 13
В авто патрульных умер человек 23
Вспышку COVID-19 зафиксировали на Житомирщине 25
Пожары в Чернобыльской зоне: остались тлеть пни и древесина 13
В Украине зафиксировано 3764 случая COVID-19, 392 новых – за сутки 36
ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, ранены 3 военных 9
Праздник приближается: Мужчина с оружием ворвался в храм и украл пасхальный хлеб 30
На Донбассе от разрыва миномета погиб военный, еще 8 травмированы 61
Почти 600 украинских медработников заразились COVID-19 25
В Минздраве допускают вспышку коронавируса после Пасхи 21
За сутки в Украине зафиксировано 270 новых случаев COVID-19 144
ГосЧС: Открытого огня в Чернобыльской зоне уже нет 58
Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, потерь нет 11

Сегодня 16 апреля, в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, умер работник Вооруженных сил Украины, сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

Первые признаки болезни у него появились еще 1 апреля (повышенная температура и затрудненное дыхание). В связи с ухудшением самочувствия 8 апреля больного доставили во Львовскую областную инфекционную больницу, где он находился на стационарном лечении в реанимационном отделении, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и получал необходимое лечение.

Заболевание острой респираторной болезни COVID-19 было подтверждено с помощью ПЦР тестирования 12 апреля. Сегодня, 16 апреля, в 10:20. он умер.

По имеющейся информации у мужчины кроме острой респираторной болезни COVID-19 были сопутствующие заболевания.

Напомним, 6 апреля умерла женщина, работник ВС Украины одной из воинских частей из Ивано-Франковской области.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги