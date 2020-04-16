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15 апреля. Картина дня 35

Печерский суд Киева избрал Татьяне Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Такое решение следователь судья Печерского райсуда Сергей Вовк принял, удовлетворив таким образом ходатайство следствия, сообщает 24 канал.

«Мне все равно, какое решение вы примете. Потому что я здесь не жертва, я здесь победитель... Это дело не против «майдановцев», а против всех, у кого есть чувство национального достоинства», - заявила Черновол во время выступления в суде.

Она снова подчеркнула, что не отрицает факта поджога офиса Партии регионов в 2014 году, но не видит связи между поджогом и смертью сотрудника офиса.

Накануне первого заседания суда все члены фракции партии «Европейская солидарность» заявили, что готовы взять Черновол на поруки.

Напомним, 10 апреля сотрудники Государственного бюро расследований провели обыск в доме бывшего народного депутата Татьяны Черновол.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили Черновол о подозрении в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц. 

 
ForUm

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