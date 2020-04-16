По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине зарегистрирован 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 279 случаев;

Волынская область - 109 случаев;

Днепропетровская область - 78 случаев;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 162 случая;

Закарпатская область - 116 случаев;

Запорожская область - 115 случаев;

Ивано-Франковская область - 401 случай;

Кировоградская область - 198 случаев;

Киев - 644 случая;

Киевская область - 234 случая;

Львовская область - 166 случаев;

Луганская область - 4 случая;

Николаевская область - 22 случая;

Одесская область - 73 случая;

Полтавская область - 27 случаев;

Ривненская область - 204 случая;

Сумская область - 80 случаев;

Тернопольская область - 333 случая;

Харьковская область - 40 случаев;

Херсонская область - 44 случая;

Хмельницкая область - 37 случаев;

Черновицкая область - 662 случая;

Черкасская область - 110 случаев;

Черниговская область - 11 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении находятся 2706 пациентов. Всего госпитализированы 1455 человек, из них 62 ребенка. На аппарате искусственной вентиляции легких – 72 человека.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 116 человек, из них 62 мужчины и 54 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 186 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.