По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине зарегистрирован 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 279 случаев;
Волынская область - 109 случаев;
Днепропетровская область - 78 случаев;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 162 случая;
Закарпатская область - 116 случаев;
Запорожская область - 115 случаев;
Ивано-Франковская область - 401 случай;
Кировоградская область - 198 случаев;
Киев - 644 случая;
Киевская область - 234 случая;
Львовская область - 166 случаев;
Луганская область - 4 случая;
Николаевская область - 22 случая;
Одесская область - 73 случая;
Полтавская область - 27 случаев;
Ривненская область - 204 случая;
Сумская область - 80 случаев;
Тернопольская область - 333 случая;
Харьковская область - 40 случаев;
Херсонская область - 44 случая;
Хмельницкая область - 37 случаев;
Черновицкая область - 662 случая;
Черкасская область - 110 случаев;
Черниговская область - 11 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении находятся 2706 пациентов. Всего госпитализированы 1455 человек, из них 62 ребенка. На аппарате искусственной вентиляции легких – 72 человека.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 116 человек, из них 62 мужчины и 54 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 186 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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