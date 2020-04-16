Народные депутаты Антон Поляков и Александр Дубинский заблокировали изменения в регламент, которые сегодня поддержала Верховная Рада для противодействия так называемому «поправочному спаму».

Сейчас в парламенте зарегистрировали три постановления об отмене результатов голосования, пишет Радио Свобода.

Их авторы – внефракционный Поляков, представитель «Слуги народа» Александр Дубинский и члены группы «За будущее» Тарас Батенко и Ирина Констанкевич.

Председатель Верховной Рады и президент смогут подписать закон только после завершения рассмотрения этих постановлений.

Напомним, 16 апреля Верховная Рада проголосовала за изменения в регламент для противодействия злоупотреблению правом вносить поправки. Если изменения вступят в силу, при условии более 500 предложений поправок каждая депутатская фракция и группа имеет право определить не более пяти своих предложений, на которых она настаивает. Каждый внефракционный депутат может настаивать только на одной своей неучтенной поправке.

В феврале и марте Верховная Рада рассматривала более 4000 поправок к законопроекту о рынке земли.

Теперь парламент должен рассмотреть законопроект о банках, необходимый для сотрудничества с Международным валютным фондом. К нему подали более 16 тысяч предложений поправок. Более шести тысяч из них подал Антон Поляков.