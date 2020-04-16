По данным Укргидрометцентра, 16 апреля после обеда в Киеве наблюдается пыльная буря. Ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. Ураганный ветер несет над городом облако пыли. Видимость очень низкая, информируют в Управлении экологии и природных ресурсов.

Такое погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод и являются причинами образования пыли, которую в столицу принес северный ветер.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Городская власть напоминает киевлянам о необходимости соблюдать противоэпидемических мероприятий и ограничений. В частности, не выходить из дома без крайней необходимости. Подчеркиваем, что эффективность внедренных противоэпидемических мероприятий зависит от сознательного отношения каждого к ситуации, к своему здоровью и безопасности.