Еще 32 служителей Киево-Печерской лавры проверяют на коронавирус. У них медики взяли образцы на ПЦР-тесты. Результаты тестирования должны быть сегодня. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«В Киево-Печерской лавре, которую закрыли на карантин, продолжаются противоэпидемические мероприятия. Также медики контролируют состояние больных с легкой формой вируса, которые лечатся на самоизоляции на территории лавры. Всех служителей осматривают ежедневно. При необходимости - госпитализируют. Вчера отобрали еще 32 образца на тестирования и отправили их в лабораторию. Результаты тестов должны быть сегодня», - подчеркнул мэр Киева.

Напомним, Киево-Печерская лавра закрыта на карантин в связи с подтвержденными там более 90 случаями инфицирования коронавирусом.

15 апреля в Киево-Печерской лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии.