Предварительно обмен удерживаемыми лицами с так называемыми «ЛНР» и «ДНР» состоится завтра, 16 апреля.

Об этом hromadske сообщили источники в миссии ОБСЕ на Донбассе и в Министерстве внутренних дел Украины.

«Начало обмена запланировано на 16:00, он состоится на КПВВ «Майорское».

В связи с карантином журналистов не пустят освещать процесс, на месте будет снимать только камера Офиса президента Украины», – говорится в сообщении.

Ранее в Офисе президента опровергли информацию о том, что обмен начался уже сегодня, 15 апреля.

Напомним, 8 апреля Трехсторонняя контрактная группа по урегулированию на Донбассе достигла принципиальных договоренностей о взаимном освобождении лиц.