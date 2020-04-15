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Кабинет Министров Украины перенес дату введения новых пошлин на импорт российского угля в размере 65% с 15 апреля на 1 мая.

Соответствующее решение правительство приняло 15 апреля, сообщает hromadske.

Кроме этого, правительство дало поручение Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства уточнить перечень видов угля, на которые устанавливается новая пошлина.

Напомним, что новая пошлина на уголь должна была заработать с 15 апреля 2020 года. Пошлина будет распространяться на уголь, который используют производители электроэнергии, то есть теплоэлектростанции.
ForUm

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