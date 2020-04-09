Специальная пошлина в размере 65% на импорт из Российской Федерации угля с рядом исключений вводится с 15 апреля, свидетельствует обнародованное на правительственном портале постановление №261 от 18 марта.

Исключением, в частности является: уголь марки «А» (антрацит), битуминозный уголь и коксующийся уголь для металлургической промышленности, а также уголь марки «П» (постный) для производителей электрической и тепловой энергии, передает Интерфакс-Украина.

Согласно тексту документа, введение специальной пошлины на импорт электрической энергии, ранее анонсированной на заседании Кабмина, не предусматривается.

Как сообщалось, правительство 18 марта приняло постановление (о внесении изменений в постановление №624 от 17 июля 2019 года с условием доработки в трехдневный срок), о введении с 1 апреля спецпошлины в размере 65% на импорт из Российской Федерации электрической энергии и всех типов угля за исключением антрацитового и коксующегося.

«Предлагается дополнить (после подпункта 2 пункта 1) подпунктами следующего содержания: ввести дополнительную специальную пошлину для электрической энергии и всех типов угля, кроме антрацитового угля и коксующегося угля для энергетики и металлургической промышленности, с 1 апреля 2020 года в размере 65%», – зачитал тогда предлагаемые изменения министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.