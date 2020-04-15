Украина продолжает вести переговоры с Ираном относительно катастрофы МАУ, с целью выплаты компенсаций семьям жертв и привлечения виновных к ответственности.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя сообщения СМИ о меморандуме о «взаимопонимании», который Иран якобы предложил подписать Украине.

«Сообщения СМИ о меморандуме Ирана стоит воспринимать как ... сообщения СМИ. Переговоры продолжаются. Работаем для получения «черных ящиков». Ключевое для нас: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, привлечение к ответственности в соответствии с нормами международного права», - написал он в Twitter.

Ранее иранская служба Радио Свобода Радио Фарда сообщила, что Иран предлагает Украине подписать меморандума о взаимопонимании, который обязывает Украину и семьи жертв сбитого над Тегераном рейса отказаться от своего права на дальнейшее рассмотрение дела через суд.

Изданию стало известно, что Иран направил проект меморандума о взаимопонимании (МОВ) в украинский МИД, согласно которому Украина и семьи погибших должны признать «человеческую ошибку» в качестве причины авиакатастрофы.

8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.