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Кабинет Министров уволил Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления Укрзализныци и исключил его из состава членов правления, а врио председателя правления компании назначен Иван Юрик.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, конкурс на должность председателя правления, который сейчас приостановлен по решению наблюдательного совета общества, будет восстановлен и продлен после завершения карантина.

Напомним, Марчек был назначен на должность и.о. председателя правления УЗ 5 февраля решением Кабинета министров. 

14 апреля наблюдательный совет Укрзализныци рекомендовал Кабинету Министров уволить Марчека.
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