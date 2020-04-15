Кабинет Министров уволил Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления Укрзализныци и исключил его из состава членов правления, а врио председателя правления компании назначен Иван Юрик.
Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, конкурс на должность председателя правления, который сейчас приостановлен по решению наблюдательного совета общества, будет восстановлен и продлен после завершения карантина.
Напомним, Марчек был назначен на должность и.о. председателя правления УЗ 5 февраля решением Кабинета министров.
14 апреля наблюдательный совет Укрзализныци рекомендовал Кабинету Министров уволить Марчека.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время