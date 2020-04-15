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В Коростенском районе зафиксирована вспышка заражения коронавирусом, сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

«Резкий прирост по COVID-19: получили 22 случая, крупнейшим очагом болезни стала Коростенщина», - написал он в Facebook.

Всего в районе за сутки обнаружены 15 случаев COVID-19, в том числе у 13-летнего ребенка. Также подтвержден еще одни летальный случай.

«К сожалению, вчера утром была констатирована смерть пациентки 1944 года, которая поздно обратилась за помощью к врачам, а именно 13 апреля. ПЦР-анализ был получен во второй половине дня. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой», - сообщил Бунечко.

В Житомире подтверждены четыре новых случая. Также первые случаи COVID-19 были зарегистрированы в Хорошивском и Коростышевском районах.

Всего в области по состоянию на утро среды, 15 апреля, зафиксированы 130 случаев заболевания.

В Украине зафиксированы 3764 случая, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 143, а скончавшихся – 108.
ForUm

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