также в разделеПроисшествия
Вспышку COVID-19 зафиксировали на Житомирщине 23
Пожары в Чернобыльской зоне: остались тлеть пни и древесина 11
ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, ранены 3 военных 9
Праздник приближается: Мужчина с оружием ворвался в храм и украл пасхальный хлеб 25
На Донбассе от разрыва миномета погиб военный, еще 8 травмированы 60
Почти 600 украинских медработников заразились COVID-19 25
В Минздраве допускают вспышку коронавируса после Пасхи 21
За сутки в Украине зафиксировано 270 новых случаев COVID-19 143
ГосЧС: Открытого огня в Чернобыльской зоне уже нет 57
Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, потерь нет 11
ГосЧС: Пожар в Чернобыльской зоне не угрожает ЧАЭС 31
Пожар приблизился к Припяти и хранилищу радиоактивных отходов 140
На Одесчине мужчина избил полицейского за замечание об отсутствии масок 37
В ВСУ – уже 19 случаев заболевания коронавирусом 32
В Зоне отчуждения продолжают тушить пожар 17
В Украине 93 человека погибли от COVID-19, за сутки – 325 новых случаев 43
На Кировоградщине в огне погибли трое детей 17
В курортном городе в Карпатах 5 медработников заболели COVID-19 28

По состоянию на 9:00 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 лабораторно подтвержденных случая  COVID-19, сообщает Центр общественного здоровья.

Из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 241 случай;

Волынская область - 100 случаев;

Днепропетровская область - 74 случая;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область – 130 случаев;

Закарпатская область - 110 случаев;

Запорожская область - 99 случаев;

Ивано-Франковская область - 356 случаев;

Кировоградская область - 192 случая;

Киев - 612 случаев;

Киевская область - 230 случаев;

Львовская область - 152 случая;

Луганская область - 4 случая;

Николаевская область - 14 случаев;

Одесская область - 70 случаев;

Полтавская область - 27 случаев;

Ривненская область - 173 случая;

Сумская область - 77 случаев;

Тернопольская область - 287 случаев;

Харьковская область - 25 случаев;

Херсонская область - 41 случай;

Хмельницкая область - 34 случая;

Черновицкая область - 589 случаев;

Черкасская область - 105 случаев;

Черниговская область - 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 апреля 2020 в Центр поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 13187 сообщений о подозрении на COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34