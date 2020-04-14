В Киеве поминальные дни перенесены на 6 июня. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

Он напомнил, что в поминальные дни все кладбища города, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты.

«Поминки перенесены на 6 июня. Напомню, с предложением перенести поминальные дни выступили и представители конфессий, с которыми я неоднократно встречался», - отметил Кличко.

Напомним, за минувшие сутки, 13 апреля, заболевание коронавирусом подтвердили еще у 56 киевлян, всего в Киеве уже 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19.