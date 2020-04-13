также в разделеСтолица
Киевляне высказались по поводу «неполноценных детей» Кличко 48
В Киеве уже составили 814 админпротоколов на нарушителей карантина 14
В Киево-Печерской лавре умер еще один монах 25
В Киеве будут закрывать предприятия, если в коллективе обнаружат больного COVID-19 25
Авто полиции сбило насмерть мужчину в Киеве 27
Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин 30
В Киеве за сутки – рекордное число подтверждений COVID-19, большинство – в лавре 53
В Киево-Печерской лавре умер монах, вероятно – от коронавируса 17
Водная полиция провела профилактический рейд 18
Коронавирус в Киеве зафиксировали еще у 20 людей 14
В Киеве за сутки почти 50 новых случаев COVID-19 28
В Киеве не будут вводить комендантский час 21
Кличко: Купить тест на коронавирус и сделать его самостоятельно – невозможно 25
На выходных полиция будет нести усиленную службу в столице 17
Кличко выступает за перенос поминальных дней 17
Число заболевших коронавирусом в Киеве возросло до 348 человек 29
АМКУ: Торговые сети Киеве снижают наценку на продукты 12
Кличко обратился в СБУ из-за «минирования» Александровской больницы 20

Киевские кладбища планируют закрыть для посещений до улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом говорится в протоколе № 22 (от 9 апреля 2020 года) Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает УНИАН.

Так, согласно документу, Департаменту культуры КГГА и Главному управлению Госпродпотребслужбы в г. Киеве поручено подготовить обращение к главам религиозных учреждений столицы по «переносу организованных мероприятий, связанных с посещением кладбищ во время поминальных дней, на июнь 2020 года».

Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, Главному управлению Национальной полиции и Управлению патрульной полиции поручается «ограничить доступ граждан к местам захоронений на территории городских кладбищ, кроме проведения захоронения в соответствии с нормами, установленными на время действия карантина». Срок действия мероприятия - до улучшения эпидемической ситуации.

Также руководителям религиозных учреждений будет направлено обращение об ограничении массовых богослужений и их проведение в режиме видеотрансляций.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2990 грн.
11
Теги