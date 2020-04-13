Киевские кладбища планируют закрыть для посещений до улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом говорится в протоколе № 22 (от 9 апреля 2020 года) Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает УНИАН.

Так, согласно документу, Департаменту культуры КГГА и Главному управлению Госпродпотребслужбы в г. Киеве поручено подготовить обращение к главам религиозных учреждений столицы по «переносу организованных мероприятий, связанных с посещением кладбищ во время поминальных дней, на июнь 2020 года».

Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, Главному управлению Национальной полиции и Управлению патрульной полиции поручается «ограничить доступ граждан к местам захоронений на территории городских кладбищ, кроме проведения захоронения в соответствии с нормами, установленными на время действия карантина». Срок действия мероприятия - до улучшения эпидемической ситуации.

Также руководителям религиозных учреждений будет направлено обращение об ограничении массовых богослужений и их проведение в режиме видеотрансляций.