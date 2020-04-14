Государственное бюро расследований заявляет, что сторона обвинения не просила суд о содержании под стражей бывшего народного депутата Татьяны Черновол, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

«Задержание Черновол после объявления сообщение о подозрении в отсутствие разрешения следственного судьи на ее задержание невозможно. О таком разрешении на задержание сторона обвинения не обращалась», – говорится в сообщении.

В ГБР подчеркнули Черновол не подозревается (обвиняется) в организации или участии в массовых протестах. «Информация, озвученная Черновол о том, что ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 170, 294, 146, 122, 121, 125, 126 УК Украины, является недостоверной», – отметил в Бюро.

Напомним, 10 апреля сотрудники Государственного бюро расследований провели обыск в доме бывшего народного депутата Татьяны Черновол.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили Черновол о подозрении в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.