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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев, сообщает пресс-служба Минздрава.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 194 случая;

Волынская область - 78 случаев;

Днепропетровская область - 60 случаев;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 94 случая;

Закарпатская область - 92 случая;

Запорожская область - 85 случаев;

Ивано-Франковская область - 300 случаев;

Кировоградская область - 142 случая;

Киев - 495 случаев;

Киевская область - 216 случаев;

Львовская область - 124 случая;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 5 случаев;

Одесская область - 69 случаев;

Полтавская область - 25 случаев;

Ривненская область - 125 случаев;

Сумская область - 74 случая;

Тернопольская область - 273 случая;

Харьковская область - 11 случаев;

Херсонская область - 31 случай;

Хмельницкая область - 22 случая;

Черновицкая область - 462 случая;

Черкасская область - 102 случая;

Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 апреля 2020 в Центр поступило 704 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11 136 сообщений о подозрении на COVID-19.
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