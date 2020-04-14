В Кабинете Министров разъяснили украинцам, где в стране обязательно нужно носить маску или респиратор для предотвращения распространения коронавируса, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Во исполнение поручения премьер-министра Украины Министерство здравоохранения дает разъяснения что такое «общественное место», где необходимо носить маски или респираторы в связи с распространением коронавирусной инфекции согласно постановлению №211», - говорится в сообщении.

В Кабмине подчеркнули, что общественное место - это часть (части) любого здания, сооружения, которое доступно или открыто для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.

Следовательно, надевать маску также нужно в следующих местах:

лифты и таксофоны;

помещения и территории учреждений здравоохранения;

помещения и территории учебных заведений; детские площадки;

помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;

подъезды жилых домов; подземные переходы;

транспорт общего пользования, используемого для перевозки пассажиров; помещения заведений ресторанного хозяйства;

помещения объектов культурного назначения;

помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;

стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и тому подобное.

Опосредованно общественные места также определяются в статье 178 Кодекса:

улицы; закрытые спортивные сооружения;

скверы, парки;

все виды общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения).

В Кабмине добавили, что перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. В частности, в Киеве к ним отнесли остановки общественного транспорта и 50-метровую зону вокруг них, церкви и 50-метровую зону вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в частности торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория и тому подобное.

«Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно оказаться на территории, которая подпадает под определение «общественное место». Министерство здравоохранения Украины призывает соблюдать правила карантина и остаться дома», - говорится в сообщении.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.