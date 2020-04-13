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В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что за рубежом от коронавирусной болезни COVID-19 уже выздоровели 24 украинца. Об этом говорится в оперативной информации МИД от коронавирусе по состоянию на 18:00 13 апреля, сообщает УНИАН.

В частности, в Польше выздоровели 5 украинцев, в Японии и Доминиканской Республике - по 4, в Италии и Нигерии - по 2, в Великобритании, ОАЭ, Таиланде, Германии, Швеции, Швейцарии и Египте - по одному. Умерли от коронавируса шесть украинцев (в Италии - 4, во Франции и США - по одному).

Кроме того, за рубежом 175 украинцев лечатся от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего в Италии - 121. Кроме того, в Греции - 22, в Чехии - 6, в Испании - 5, в Германии - 4, Австрии - 3, в США и Португалии - по 2, в Швеции, Таиланде, Сербии, на Сейшельских островах, в Российской Федерации, ОАЭ, Нидерландах, Нигерии, на Мальте, в Польше, Бельгии и Египте - по одному.

По состоянию на 13 апреля 15 тыс. 525 украинцев обратились за помощью в иностранные дипломатические ведомства Украины по программе «Защита».

Напомним, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине зарегистрировано 3102 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели.

 
ForUm

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