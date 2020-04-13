Народный депутат VIII созыва Татьяна Черновол заявила, что завтра после допроса в Государственном бюро расследований ее повезут в суд. Об этом она написала в Facebook.
«Имею информацию, что завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд», - отметила она.
По ее словам, заседание начнется в 14:00.
Напомним, 10 апреля сотрудники Государственного бюро расследований провели обыск в доме бывшего народного депутата Татьяны Черновол.
Следователи Государственного бюро расследований сообщили Черновол о подозрении в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц
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