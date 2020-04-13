Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявляет, что нынешняя ситуация с коронавирусом в Украине «вселяет веру в оптимистичный сценарий». Об этом он сообщил в комментарии журналистам, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос относительно оценки ситуации с коронавирусом в Украине, и направляется ли страна к пику заболеваемости, Радуцкий отметил: «Я сегодня не хочу быть «Вангой», потому что сегодня, как показывает мировая практика, ни одна страна не смогла спрогнозировать, когда будет пик, какой он будет, по какому сценарию пойдет развитие.... Я не знаю, когда будет пик. Но та ситуация, которая есть на сегодняшний день, вселяет веру в оптимистичный сценарий».

Вместе с тем, депутат подчеркнул, что обеспокоен празднованием Пасхальных праздников. «Меня очень беспокоят Пасхальные дни, которые будут... Мы видели вчера пример, что происходило на Вербное воскресенье», - сказал Радуцкий и добавил, что в этом вопросе «очень много зависит от людей - насколько серьезно они отнесутся к безопасности собственного здоровья».

Напомним, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине зарегистрировано 3102 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели.