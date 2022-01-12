11 января в 15:05 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время катания на сноуборде в районе горы Драгобрат Раховского района заблудился житель Одессы.

Как сообщили ForUm'у в ГосЧС Закарпатья, 37-летний мужчина отдыхал в компании друзей, и именно один из товарищей заметил его исчезновение. Друг позвонил по номеру 101 и предоставил спасателям координаты последнего места нахождения одессита.

Для поисков туриста организовали три группы из специалистов горных поисково-спасательных отделений пгт Ясиня, г. Рахов, с. Лазещина и с. Квасы. Они нашли следы сноубордиста и двигались в том же направлении, когда мужчина вышел на связь.

Как выяснилось, он наткнулся на домик лесника, где егеря его накормили и дали воспользоваться мобильным телефоном, ведь его собственный разрядился на морозе. Из домика спасатели транспортировали туриста в гостиничный комплекс, в котором тот остановился.