Сегодня в 11:11 в службу спасения поступило сообщение о том, что в Суворовском районе Одессы, по переулку Хуторский, в результате неконтролируемого падения стены на 2-м этаже во время планового демонтажа здания бывшего общежития цементного завода пострадало 3 рабочих, которые нуждаются в помощи спасателей.

Прибывшие на место вызова спасатели с помощью специальных ниш транспортировали одного мужчину с открытым переломом с 3-го этажа здания и передали работникам скорой медицинской помощи.

Один из пострадавших рабочих погиб в карете скорой.