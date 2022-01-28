также в разделеПроисшествия
Неизвестные повредили здание Генконсульства Украины в Гамбурге 9
В запорожской многоэтажке взорвался газ: есть жертвы 24
В Украине за сутки – 34408 новых случаев COVID-19 13
Обнародованы имена убитых во время стрельбы в Днипре 63
Появилось видео расстрела военнослужащих в Днипре 1086
В Украине за сутки – более 32 тысяч случаев коронавируса 19
В Днипре нацгвардеец расстрелял караул военных: 5 человек погибли 293
Официальный сайт Украины атаковали хакеры 26
В Украине за сутки – 24 321 новый случай СOVID-19 24
Боевики ранили двух военных на Донбассе 9
Нардеп Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете 22
В Украине за сутки – почти 20 тысяч новых случаев COVID-19 17
В Украине зафиксирован еще один случай полиомиелита у ребенка 31
На Киевщине легковушка «залетела» под фуру: четверо погибших 23
На границе с Румынией нашли мертвым пограничника 18
В Карпатах спасли попавших под лавину туристов 14
В Украине – почти 13 тысяч новых случаев COVID-19, выздоровевших существенно меньше 24
Массовые минирования школ в Украине: На вызовы выезжает максимальное количество спецслужб 670

Сегодня  в 11:11 в службу спасения поступило сообщение о том, что в Суворовском районе Одессы, по переулку Хуторский, в результате неконтролируемого падения стены на 2-м этаже во время планового демонтажа здания бывшего общежития цементного завода пострадало 3 рабочих, которые нуждаются в помощи спасателей.

Прибывшие на место вызова спасатели с помощью специальных ниш транспортировали одного мужчину с открытым переломом с 3-го этажа здания и передали работникам скорой медицинской помощи.

Один из пострадавших рабочих погиб в карете скорой.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги