также в разделеПроисшествия
Отмечали возвращение товарища: На Житомирщине – вспышка коронавируса 74
В Черновцах умерла женщина с подозрением на COVID-19 26
Ляшко: 33 больных коронавирусом находятся в критическом состоянии 40
Число больных COVID-19 в рядах ВСУ увеличилось до 5 человек 13
Вспышка COVID-19 на Днепропетровщине произошла после собрания баптистов 26
За сутки в Украине зафиксировано 206 новых случаев COVID-19 109
В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожар 13
Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет 17
На Донбассе боевики сбросили гранату возле автомобиля журналистов 24
Разведка: В ОРДЛО скрывают распространение COVID-19 28
В Украине COVID-19 заразились уже 172 медика 28
На Киевщине на треть выросло количество пожаров в экосистемах 20
В Винницкой области мужчина ранил четырех спецназовцев 48
В Луцке снова украли туристический символ города - кликуна 31
В ВСУ – первая смерть от коронавируса 49
Под Будапештом разбился автобус, эвакуировавший украинцев на Родину 36
В Украине подтверждено 1462 случая коронавируса, 45 человек умерли 76
ООС: Боевики били из запрещенных минометов, потерь нет 9

Продолжается тушение пожаров в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения на территории Денисовецкого и Котовского лесничества Киевской области, сообщает ГосЧС.

6 апреля поблизости села Давидки Народичского района Житомирской области в пойме реки Грезля возник пожар травяного настила и кустарников.

7 апреля пожар распространился на кварталы Денисовецкого лесничества Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.

Всего к тушению пожаров в Зоне отчуждения привлечено 274 чел. и 77 ед. техники, из них от ГосЧС 189 чел. Личного состава и 43 ед. техники, в т.ч. 3 самолета АН-32П и 3 вертолета.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,013 мР/час, Киевская область – в пределах 0,012 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль - 0,021 мР/ч. На КДП Дитятки 0,011 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.).

Напомним, 4 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1999 грн.
16
Теги