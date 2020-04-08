Продолжается тушение пожаров в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения на территории Денисовецкого и Котовского лесничества Киевской области, сообщает ГосЧС.

6 апреля поблизости села Давидки Народичского района Житомирской области в пойме реки Грезля возник пожар травяного настила и кустарников.

7 апреля пожар распространился на кварталы Денисовецкого лесничества Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.

Всего к тушению пожаров в Зоне отчуждения привлечено 274 чел. и 77 ед. техники, из них от ГосЧС 189 чел. Личного состава и 43 ед. техники, в т.ч. 3 самолета АН-32П и 3 вертолета.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,013 мР/час, Киевская область – в пределах 0,012 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль - 0,021 мР/ч. На КДП Дитятки 0,011 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.).

Напомним, 4 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.