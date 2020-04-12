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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает больницу после лечения от коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что британский премьер не сразу вернется к работе

Даунинг-стрит заявила, что премьер-министр продолжит восстановление в своей загородной резиденции.

«По совету своей медицинской бригады премьер-министр не сразу вернется к работе. Он хочет поблагодарить всех в больнице Сент-Томаса за блестящую помощь, которую он получил. Все его мысли связаны с теми, кто пострадал от этой болезни», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который заразился коронавирусом, перевели в реанимационное отделение больницы.
ForUm

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