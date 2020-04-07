Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который заразился коронавирусом, перевели в реанимационное отделение больницы.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The Guardian.

После того как в воскресенье Джонсон попал в лондонскую больницу Св. Томаса с симптомами коронавируса, в понедельник во второй половине дня его состояние ухудшилось.

Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба, который также является первым госсекретарем, подменить его на посту премьера.

По сообщению правительства, Джонсон попал в больницу на обследование из-за того, что симптомы коронавируса наблюдаются у него более 10 дней. Сам же глава правительства в хорошем настроении и находится на связи, - рассказали на Даунинг-стрит. В британском правительстве также призвали СМИ быть осторожными с сообщениями о том, что премьер получает кислородную терапию.

В то же время представитель Джонсона уклонился от вопроса, имеет ли тот пневмонию.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу заявил, что остается в изоляции, поскольку у него все еще есть легкие симптомы коронавируса.

Ранее Джонсон разослал письма каждой британской семье с призывом оставаться дома.

Кроме него, заразились и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, и наследник британского престола принц Чарльз, которые, впрочем, уже вышли из семидневного карантина.