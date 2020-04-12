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По состоянию на утро 12 апреля во мире 1 млн 780 тысяч 713 человек заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 108 837 пациентов умерли, и 404 491 — выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире.

Наибольшее количество инфицированных в США — 533 088 пациентов. Из них 20 580 человек умерли и 30 502 — выздоровели.

Далее по количеству инфицированных идут Испания — 163 027 пациентов, Италия — 152 271, Франция — 129 654 и Германия — 125 452.

В Китае, который ранее был лидером по количеству инфицированных, 82 052 пациенты с коронавирусом. Так, 3339 человек умерли и 77 575 — выздоровели.

Напомним, Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом при условии соблюдения карантинных мероприятий, а обещанного 14 апреля пика не будет, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
ForUm

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