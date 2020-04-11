Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире.

Наибольшее количество инфицированных в США — 502 876 пациентов. Из них 18 747 человек умерли и 27 314 — выздоровели.

Далее по количеству инфицированных идут Испания — 158 273 пациентов, Италия — 147 577, Франция — 124 869 и Германия — 122 171.

В Китае, который ранее был лидером по количеству инфицированных, 81953 пациента с коронавирусом. Так, 3339 человек умерли и 77 525 — выздоровели. Сейчас в стране 1089 активных случаев инфицирования.

Больше всего летальных случаев зафиксировали в Италии — 18 849, в США — 18 747 и Испании — 16 081.

Напомним, Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом при условии соблюдения карантинных мероприятий, а обещанного 14 апреля пика не будет, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.