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За границей от коронавируса скончались шесть граждан Украины и 172 проходят лечение. Об этом 10 апреля сообщили в МИД Украины.

Наибольшее число украинцев с COVID-19 в Италии − 121 человек, а также в Греции − 22. 

Выздоровели за переделами страны 19 граждан.

Также отмечается, что 15 369 укранцев обратились за помощью в зарубежные дипучреждения в рамках системы Защита.

Напомним, на утро 10 апреля в Украине зафиксировали 2203 случая коронавируса, из них 69 закончились смертью и 61 − выздоровлением.

Напомним, Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом при условии соблюдения карантинных мероприятий, а обещанного 14 апреля пика не будет, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
ForUm

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