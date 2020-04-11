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С начала эпидемии в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 334 медицинских работников, то есть это почти каждый шестой инфицирован.

Об этом в эфире телеканала «Интер» сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он заверил, что ведомство занимается тем, чтобы обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты.

Степанов отмечал, что медики «на передовой битвы с коронавирусом», что объясняет такие цифры. По его словам, в Италии заболели 9 тыс. медицинских работников, или 12% от общего количества инфицированных.

Также министр назвал другие уязвимые категории населения в Украине.

«У нас более 20% больных — люди в возрасте от 50 до 59 лет, но те тенденции, которые мы видим, особенно в отношении тяжелого состояния, это люди, которые имеют сопутствующие заболевания — сахарный диабет, болезни почек и сердечно-сосудистой системы», — рассказал он.

Напомним, Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом при условии соблюдения карантинных мероприятий, а обещанного 14 апреля пика не будет, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
ForUm

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