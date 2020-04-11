План Кабмина Шмыгаль опубликовал в Facebook.

Согласно ему, в начале мая в Украине будет действовать «режим чрезвычайной ситуации». Отметим, что это просто громкие слова, потому что юридически для введения чрезвычайного положения нужен указ президента и одобрения парламента. Ничего такого не было.

Так, до конца мая Кабмин планирует:

поддерживать уязвимые слои населения;

помогать безработным и людям в вынужденном отпуске;

мобилизовать медицинские ресурсы;

поддерживать медицинский персонал и специалистов, привлеченных к борьбе с эпидемией коронавируса.

Период с начала мая до начала июня правительство окрестило как «Украина идет на работу». Он предусматривает:

частичное снятие ограничений на работу общественного транспорта;

смещение графика рабочего дня (куда и как, непонятно);

создание 500 тыс. рабочих мест (каким образом, неизвестно);

кредитную поддержку малого и среднего бизнеса.

Период с начала июня до начала июля правительство назвало «новые социальные стандарты жизни». В этом разделе речь идет о:

завершении образовательного учебного года 2019-2020;

восстановление работы общественного транспорта по новым правилам;

разрешение на посещение зон отдыха при условии соблюдения норм безопасности;

ослабление условий самоизоляции для пожилых людей.

«Мы создали Совет по вопросам экономического развития Украины, куда вошли лучшие ученые и экономисты с мировыми именами. Сейчас совместными усилиями мы разрабатываем стратегию выхода из карантина, которую представляем на следующей неделе», — уточнил премьер.

Изначально карантин вводили до 3 апреля, а затем продлили до 24 апреля. А с 6 апреля правительство ужесточило ограничения.

Напомним, Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом при условии соблюдения карантинных мероприятий, а обещанного 14 апреля пика не будет, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.