Водій трамвая у Празі вигнав українців із салону: його засудили до 200 годин громадських робіт

Окружний суд району Прага 10 засудив колишнього водія трамвая Даніеля Бейвля до 200 годин громадських робіт за конфлікт із родиною українців. Окрім робіт, чоловік має пройти програму соціального перевиховання. Про це повідомляють видання IDNES та Seznam Spravy.

Інцидент стався у лютому минулого року. Водій виштовхав із салону літню пару з онуком та облаяв їх, наголошуючи на їхній національності. За матеріалами звинувачення, Бейвль також вдарив чоловіка. Родина українців, яка мешкає в Чехії з 2022 року, змушена була вийти з трамвая через те, що дитина злякалася й плакала.

Конфлікт розпочався після того, як дитина стала ногами на сидіння та постукала по скляній перегородці. Водій висунув претензії щодо шуму та забруднення салону, попри пояснення дідуся, що взуття хлопчика було чистим. Подію зафіксували на відео свідки, пише видання.

Початково прокурори звинувачували Бейвля в образах за ознакою національності, що передбачало до п'яти місяців ув'язнення, проте суд визнав його винним у хуліганстві. Сам водій заперечує факт фізичного нападу.

Відомо, що за два роки роботи на нього надійшло вісім скарг від пасажирів; наразі він більше не працює у депо. Вирок суду ще може бути оскаржений.

Seznam Spravy пише, що також суд зобов’язав його виплатити компенсацію трьом постраждалим у 55 тис. крон (115 тис. грн).

Також суддя дійшов висновку, що пасажири зазнали тілесних ушкоджень і присудив виплатити їм компенсацію у розмірі: по 20 тис. крон (по 42 тис. грн) двом українцям та 15 тис. крон (31 тис. грн) — третьому українцю.