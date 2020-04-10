По состоянию на 8:00 10 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств, сообщает пресс-служба ГсоЧС.

Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами.

К тушению пожаров привлечено 379 человек и 100 единиц техники, из них от ГосЧС 320 человек и 79 единиц техники (в том числе 3 самолета Ан-32П и 2 вертолета, которыми 9 апреля осуществлено 67 сбросов - 154 т воды).

Радиационный фон по Киеву и Киевской области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч).



























































В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (Чернобыль - 0,021 мР/ч, на КПП Дитятки 0,01 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч).

Как сообщалось, 4 апреля в 13:22 в Госслужбу Украины по ЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Впоследствии было выявлено несколько очагов пожара, тушение которых продолжается до сих пор.