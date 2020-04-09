Разница в данных о количестве больных COVID-19, которые подает столичная власть и тех, что обнародует Министерство здравоохранения Украины, возникает, скорее всего, из-за разного алгоритма подсчета подтвержденных случаев заболевания. Об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«У нас разный алгоритм подсчета и подачи информации. Мы получаем данные от Государственного учреждения «Городской лабораторный центр МЗ Украины». Оперативно, поздно вечером. - Сразу после завершения лабораторных исследований образцов, поступивших в учреждение и после обработки данных. А МЗ получает эту информацию утром следующего дня. И, скорее всего, учитывает ее уже в статистику следующего дня», - пояснил Кличко.

По его словам, информацию, которую предоставляет столичная власть, она получает от специалистов, которые исследуют образцы. И эта информация - детализированная, с указанием, сколько заболело женщин, сколько детей, сколько мужчин.

«Мы делаем все, чтобы ежедневно предоставлять киевлянам оперативную и достоверную информацию», - подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, всего в Киеве уже 335 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

По данным Минздрава, заболевших – 300.