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По состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждено 1892 случаев заболевания COVID-19, сообщает Центр общественного здоровья.

В течение 8 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентров получено 224 сообщения о новых подтвержденных случаях.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 102 случая;

Волынская обл. - 38 случаев;

Днепропетровская обл. - 41 случай;

Донецкая обл. - 11 случаев;

Житомирская обл. - 31 случай;

Закарпатская обл. - 51 случая;

Запорожская обл. - 47 случаев;

Ивано-Франковская область - 218 случаев;

Киев - 300 случаев;

Киевская обл. - 130 случаев;

Кировоградская обл. - 78 случаев;

Львовская обл. - 36 случаев;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 43 случая;

Полтавская обл. - 19 случаев;

Ривненская обл. - 64 случая;

Сумская обл. - 56 случаев;

Тернопольская обл. - 169 случаев;

Харьковская обл. - 5 случаев;

Херсонская обл. - 18 случаев;

Хмельницкая обл. - 16 случаев;

Черкасская обл. - 80 случаев;

Черновицкая обл. - 302 случая;

Черниговская обл. - 9 случаев.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек.

В общем 45 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
ForUm

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