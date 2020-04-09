По состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждено 1892 случаев заболевания COVID-19, сообщает Центр общественного здоровья.
В течение 8 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентров получено 224 сообщения о новых подтвержденных случаях.
В общем случаи подтверждено:
Винницкая обл. - 102 случая;
Волынская обл. - 38 случаев;
Днепропетровская обл. - 41 случай;
Донецкая обл. - 11 случаев;
Житомирская обл. - 31 случай;
Закарпатская обл. - 51 случая;
Запорожская обл. - 47 случаев;
Ивано-Франковская область - 218 случаев;
Киев - 300 случаев;
Киевская обл. - 130 случаев;
Кировоградская обл. - 78 случаев;
Львовская обл. - 36 случаев;
Луганская обл. - 3 случая;
Одесская обл. - 43 случая;
Полтавская обл. - 19 случаев;
Ривненская обл. - 64 случая;
Сумская обл. - 56 случаев;
Тернопольская обл. - 169 случаев;
Харьковская обл. - 5 случаев;
Херсонская обл. - 18 случаев;
Хмельницкая обл. - 16 случаев;
Черкасская обл. - 80 случаев;
Черновицкая обл. - 302 случая;
Черниговская обл. - 9 случаев.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек.
В общем 45 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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