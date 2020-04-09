В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 41 случай заболевания коронавирусом, еще один человек умер. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Новости у меня сегодня – неутешительные. За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилась почти в три раза по сравнению с предыдущими днями – на 41 человек! Из них двое медиков. За прошедшие сутки в столице еще один случай – летальный», - сказал Кличко.

Всего в Киеве уже 335 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших за минувшие сутки: 11 женщин в возрасте от 26 до 71 года и девочка, которой полгода, а также 29 мужчин – от 36 до 70 лет. В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

По состоянию на утро 9 апреля в Украине подтверждено 1892 случая заболевания COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 человек, 45 уже выздоровели.