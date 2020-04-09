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Правоохранители составили уже 622 админпротокола в отношении нарушителей ограничительных мер в столице, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Я благодарен киевлянам, которые придерживаются ограничительных мер и не выходят в город без необходимости. Но, к сожалению, немало и таких, кто игнорирует правила. И таких правоохранители штрафуют. На сегодня правоохранители составили уже 622 админпротокола в отношении нарушителей», - сказал Кличко.

Так, в частности, 39 протоколов составили за пребывание в общественном месте без масок, 10 – за перемещение группой более 2 человек, 20 – за посещение парков и скверов, 6 – за посещение спортивных площадок. За нарушение правил самоизоляции или обсервации в столице составили 64 протокола. Полиция в том числе и по информации мониторингового центра КГГА, проверила соблюдение режима самоизоляции в 637 человек.

«Контроль будет. Правил должны придерживаться все. Потому что  в данном случае, - это вопрос здоровья и жизни киевлян. Не городские власти придумали, как вас ограничить. Это рекомендации ВОЗ, вирусологов, инфекционистов, правительства, опыт других городов мира. Я ежедневно общаюсь с мэрами различных городов, узнаю какая ситуация в них и какие меры они принимают. Вчера, например, говорил с мэром Праги. У них тоже ситуация непростая – уже заболело более 1300 человек. И там сегодня строгие ограничения и очень высокие штрафы за их нарушение», - подчеркнул мэр Киева.  

Напомним, всего в Киеве уже 335 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
ForUm

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