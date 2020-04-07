также в разделеСтолица
Киев подготовил 4 базы для обсервации вернувшихся из-за границы 15
В Александровской больнице Киева умер пациент с COVID-19 34
Вандалы повредили выставку музея Революции Достоинства в Киеве 32
Полиция задержала мужчину, который пробирался к тренажерам в Гидропарке вплавь 63
В Киеве не собираются отключать лифты из-за COVID-19 20
В Киеве могут ограничить движение частного транспорта 46
В Киеве коронавирусом заболели 267 человек 33
В столичном Гидропарке полиция закрыла «качалку», не обошлось без конфликта 53
Киев теряет более полутора миллиардов из-за карантина 24
Нацгвардийцев привлекут к дезинфекции улиц в Киеве 17
В Киеве за сутки зафиксировали 31 случай коронавируса 37
На въезде в Киев будут замерять температуру 22
Начало года в Киеве оказалось самым теплым в истории 17
Полмиллиона киевлян вынужденно взяли отпуск за свой счет 26
В Киеве назвали места для обсервации 40
Киевлян будут тестировать на коронавирус дома 16
В Киеве заработали мобильные бригады, тестирующие на COVID-19 дома 46
Кличко назвал количество аппаратов ИВЛ в столице 19

За минувшие сутки в Киеве количество заболевших коронавирусом увеличилось еще на 12 человек. Один мужчина умер, заявил  мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось на 12 человек. Из них – четверо детей и один медработник. Один случай за минувшие сутки – летальный. Всего в столице уже 279 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Он отметил, что заболели три женщины в возрасте от 34 до 41 года и две девочки – им по три года. А также пятеро мужчин – от 31 до 67 лет, и двое мальчиков - шести и пятнадцати лет.

Один человек  36-ти лет умер.

«За жизнь мужчины почти две недели боролись врачи Александровской больницы. Он был подключен к аппарату ЭКМО - насыщение крови кислородом. Но у мужчины были очень поражены легкие. Поэтому спасти его не удалось», - сказал мэр Киева.

Из заболевших за минувшие сутки госпитализировали двух пациентов. Остальные 10 лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей. Большинство киевлян, у которых диагноз подтвердился за минувшие сутки, за пределы страны в последнее время не выезжали. То есть были инфицированы в Украине», - сообщил Кличко.

Напомним, по состоянию на 7 апреля в Украине подтверждено 1462 случая COVID-19,  зафиксировано 45 летальных случаев, 28 человек уже выздоровели.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2699 грн.
14
Теги