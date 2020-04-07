За минувшие сутки в Киеве количество заболевших коронавирусом увеличилось еще на 12 человек. Один мужчина умер, заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось на 12 человек. Из них – четверо детей и один медработник. Один случай за минувшие сутки – летальный. Всего в столице уже 279 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Он отметил, что заболели три женщины в возрасте от 34 до 41 года и две девочки – им по три года. А также пятеро мужчин – от 31 до 67 лет, и двое мальчиков - шести и пятнадцати лет.

Один человек 36-ти лет умер.

«За жизнь мужчины почти две недели боролись врачи Александровской больницы. Он был подключен к аппарату ЭКМО - насыщение крови кислородом. Но у мужчины были очень поражены легкие. Поэтому спасти его не удалось», - сказал мэр Киева.

Из заболевших за минувшие сутки госпитализировали двух пациентов. Остальные 10 лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей. Большинство киевлян, у которых диагноз подтвердился за минувшие сутки, за пределы страны в последнее время не выезжали. То есть были инфицированы в Украине», - сообщил Кличко.

Напомним, по состоянию на 7 апреля в Украине подтверждено 1462 случая COVID-19, зафиксировано 45 летальных случаев, 28 человек уже выздоровели.