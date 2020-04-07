В Александровской клинической больнице Киева умер один из 43 пациентов с COVID-19, сообщила главврач Людмила Антоненко.

«К сожалению, мы потеряли пациента. За его жизнь мы боролись последние несколько недель. В течение всего лечения пациент был тяжелый, с прогрессирующим ухудшением, что привело к подключению к аппарату ИВЛ и ЭКМО», - написала она в Facebook.

«Поверьте, каждый врач очень переживает потерю пациента. Мы боролись за жизнь, применяя все современные технологии, которые сейчас используют врачи во всем мире. Однако мы не смогли», - добавила Антоненко.

Что касается второго пациента, который находился на ЭКМО, его состояние нестабильное, тяжелое. Сейчас продолжается ЭКМО.

По состоянию на 6 апреля в Александровской клинической больнице г. Киева находится 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них - 43 с подтвержденным коронавирусом, 20 - с подозрением, 4 - в реанимации, 1 - на ЭКМО.

«В последние дни распространяется много фейковых мыслей псевдоэкспертов о том, что статистика ежегодной смертности не превышает смертность от COVID-19. Я понимаю, что всем сильно надоело сидеть на карантине, однако советую не заигрывать с судьбой и не проверять на себе, действительно ли «волну короны вы уже успели перенести в январе или в феврале», действительно ли «большинство переносит бессимптомно и уже имеет иммунитет», и еще много замечательных мыслей.

Если бы вы сейчас поработали врачом в инфекционном отделении или в лаборатории, такие легкомысленные мысли вас бы не посещали», - подчеркнула главврач.