По состоянию на 7 апреля в Украине подтверждено 1462 случая COVID-19, сообщает Центр общественного здоровья.

В течение 6 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентров получено 143 уведомления о новых подтвержденных случаях.

Случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 77 случаев;

Волынская обл. - 34 случая (2 летальных)

Днепропетровская обл. - 15 случаев;

Донецкая обл. - 10 случаев (1 летальный)

Житомирская обл. - 11 случаев (2 летальных)

Закарпатская обл. - 38 случаев (2 летальных)

Запорожская обл. - 41 случай;

Ивано-Франковская область - 160 случаев (9 летальных);

Киев - 253 случая (4 летальных)

Киевская обл. - 97 случаев (5 летальных)

Кировоградская обл. - 53 случая (1 летальный)

Львовская обл. - 29 случаев;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 30 случаев;

Полтавская обл. - 12 случаев;

Ровенская обл. - 40 случаев (5 летальных)

Сумская обл. - 51 случай (2 летальный)

Тернопольская обл. - 168 случаев (3 летальных)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 13 случаев (1 летальный)

Хмельницкая обл. - 10 случаев;

Черкасская обл. - 62 случая (1 летальный)

Черновицкая обл. - 247 случаев (6 летальных)

Черниговская обл. - 7 случаев (1 летальный).

Диагноз подтвержден у 104 детей, а лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех пациентов с COVID-19.

Всего зафиксировано 45 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из них 26 женщин и 19 мужчин. Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 85%.

28 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В течение 6 апреля областными лабораторными центрами и вирусологической референс-лабораторией Центра исследовано 1409 образцов.