6 апреля полиция составила 192 админпроткола за нарушение карантинных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба ведомства, больше всего протоколов составлено в Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и в Киеве. Преимущественно правонарушения касались посещения гражданами парков и скверов, а также нарушений условий самоизоляции.

Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич отметил, что с сегодняшнего дня вступили в действие усиленные карантинные мероприятия. Поэтому к несению службы привлечены около 22 тыс. правоохранителей – полиции и Нацгвардии.

В частности семь тысяч сотрудников задействованы непосредственно для патрулирования в парках, скверах и тому подобное.

«Это пешие и автомобильные наряды, это несение службы на проверочных пунктах, охрана лечебных учреждений и мест обсервации. Полицейские продолжают проводить превентивную работу и разъясняют гражданам нормы постановления Кабинета министров Украины о новых ограничительных мероприятиях на период карантина. В то же время сегодня составлено192 административных протокола за нарушение карантина», - отметил заместитель председателя Нацполиции.

Больше всего протоколов составлено в Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и в Киеве. Так, правоохранители обнаружили 14 правонарушителей, посещавших парки и скверы. Еще 10 административных протоколов составлено за нарушение условий самоизоляции. Также есть первые админпротоколы за появление в общественных местах без масок.

«За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф - от 17 до 34 тысяч гривен», - сказал заместитель председателя Нацполиции.

Кроме того, с введением временных ограничений в полицию ежедневно поступают сообщения от граждан о нарушениях, связанных с правилами карантина.

С начала карантинных мероприятий по спецлинии 102 поступило более 26 тыс. сообщений. За сегодня поступило более 1200 сообщений.

«На замечание полицейских нарушители реагируют по-разному. Но мы еще раз подчеркиваем: наша задача – не наказать, а предупредить правонарушение. Полицейские объясняют положения постановления и проводят профилактическую работу. Конечно, на правонарушителей, которые не прислушиваются к полицейским, составляются административные протоколы», - отметил Фацевич.

Он добавил, что полиция будет контролировать соблюдение карантина у культовых сооружений.

«Наряды будут приближены к церквям. Мы уже провели беседы с представителями различных конфессий и разъяснили необходимость проведения богослужений в онлайн-режиме. Вместе с тем, будем следить, чтобы верующие не нарушали нормы о возможности сбора в одном месте до 10 и придерживались при этом безопасной дистанции», - сказал Фацевич.

Напомним, с 6 апреля, в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.