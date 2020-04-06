Протокол заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 11 марта носит декларативный характер, не является международным договором со всеми вытекающими последствиями и никоим образом не легитимизирует субъектность отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Об этом говорится в ответе президента Владимира Зеленского на электронную петицию с требованием поручить руководителю Офиса президента Андрею Ермаку и представителю Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леониду Кучме отозвать свои подписи под протоколом о создании консультативного совета с представителями «ДНР/ЛНР».
«По результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 был подписан рабочий документ - Протокол, который носит декларативный характер и не предусматривает правовых последствий (обязательств сторон), в том числе никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО. Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 Закона Украины «О международных договорах Украины», поэтому полномочия президентом Украины на подписание/решение об отзыве подписей под рабочим документом заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 не регламентировано законодательством», - говорится в ответе.
Зеленский подчеркнул, что подписание протокола является частью текущей работы по реализации минских договоренностей, достигнутых пятым президентом Петром Порошенко и президентом России Владимиром Путиным.
«В частности, в пунктах 9, 11 и 12 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей предусматривается проведение консультаций и согласования в рамках ТКГ ряда вопросов (возвращение Украине контроля за госграницей, местные выборы, конституционная реформа) с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В протоколе ТКГ от 11 марта 2020 было зафиксировано намерение создания механизма практической организации таких консультаций», - пояснили в ОП.
Зеленский заявил, что консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в рамках политической подгруппы ТКГ для обсуждения упомянутых выше вопросов с участием граждан Украины – как вынужденных переселенцев, так и украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях.
Приглашенные из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут быть привлечены к дискуссиям на площадке ТКГ и в ее рабочих подгруппах, в том числе к любым консультативным механизмам, только в случае достижения согласия в трехстороннем формате - между Украиной, Россией и ОБСЕ.
При этом отмечается, что вопрос создания консультативного совета еще подлежит предметной обработке с международными партнерами Украины - участниками «нормандского формата» (Германией и Францией).
Напомним, 13 марта был опубликован документ, подписанный 11 марта в Минске, по которому создается консультационный совет в ТКГ.
Согласно ему, в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина не пойдет на правовое признание представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и прямые переговоры с ними.
В руководстве фракции СН объяснили, что консультативный совет с представителями ОРДЛО нужен, чтобы «позволить украинской власти консультироваться в Минске не с боевиками, а с проукраинскими жителями Донбасса».
Часть нардепов фракции «Слуга народа» выступила против создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.
14 марта было известно, что заявление подписали более 60 нардепов СН, однако впоследствии некоторые парламентарии удалили посты с заявлением из своих соцсетей.
Позже группа из 18 народных депутатов от разных фракций Верховной Рады выступила против подписания соглашения о создании «консультативного совета» с представителями оккупированных частей Донецкой и Луганской области.
Народный депутат фракции «Слуга народа», глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько назвала новые минские договоренности главы ОПУ Андрея Ермака российской ловушкой и призвала официальный Киев не подписывать документ о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО.
20 марта Зеленский уволил народного депутата от фракции «Слуга народа» Гео Лероса, критиковавшего Ермака, от исполнения обязанностей своего внештатного советника.
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