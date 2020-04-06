также в разделеПолитика
Зеленский обсудил с Помпео получение кредитных гарантий от США для стабилизации экономики 12
В «антиколомойский» законопроект поступило уже 13 тысяч правок 16
В марте зафиксирован антирекорд по голосованиям в Раде 15
Журналист: Медведчук предупредил Зеленского, что распродажа земли «за мелкий прайс» не доведет его до добра 29
В «антиколомойский» законопроект внесли рекордное число поправок 23
В «Слуге народа» рассказали, к кому прислушивается Зеленский 30
Рада может собраться на внеочередное заседание 8 или 9 апреля 18
ОПЗЖ: Если власть не создаст достаточный запас зерна в стране, украинцев ждет голод 20
В «Слуге народа» объяснили, почему Аваков остается главой МВД 58
В Офисе генпрокурора попытались вручить Киве повестку, чтобы не отвечать, когда сядут Порошенко и Стерненко 44
Дипломат: Россия использует коронавирус, чтобы политически развалить ЕС 44
Медведчук пообещал что его партия донесет русскоязычным украинцам как победить коронавирус 41
Эксперт: Люди разочаровываются в партии Зеленского, потому что торговать Родиной – дело непопулярное 268
Украинское посольство в США призвало NYT исправить карту с «российским» Крымом 137
Медведчук: Выполнение Минских соглашений – единственный способ прекратить конфликт на Донбассе 21
Нардеп от «Слуги народа» вылечился от коронавируса 41
В «Слуге народа» допускают, что Рада может собраться на следующей неделе 17
ИноСМИ о поездке Медведчука в Москву: Зеленский негласно поддержал этот визит 183

Протокол заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 11 марта носит декларативный характер, не является международным договором со всеми вытекающими последствиями и никоим образом не легитимизирует субъектность отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в ответе президента Владимира Зеленского на электронную петицию с требованием поручить руководителю Офиса президента Андрею Ермаку и представителю Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леониду Кучме отозвать свои подписи под протоколом о создании консультативного совета с представителями «ДНР/ЛНР».

«По результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 был подписан рабочий документ - Протокол, который носит декларативный характер и не предусматривает правовых последствий (обязательств сторон), в том числе никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО. Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 Закона Украины «О международных договорах Украины», поэтому полномочия президентом Украины на подписание/решение об отзыве подписей под рабочим документом заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 не регламентировано законодательством», - говорится в ответе.

Зеленский подчеркнул, что подписание протокола является частью текущей работы по реализации минских договоренностей, достигнутых пятым президентом Петром Порошенко и президентом России Владимиром Путиным.

«В частности, в пунктах 9, 11 и 12 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей предусматривается проведение консультаций и согласования в рамках ТКГ ряда вопросов (возвращение Украине контроля за госграницей, местные выборы, конституционная реформа) с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В протоколе ТКГ от 11 марта 2020 было зафиксировано намерение создания механизма практической организации таких консультаций», - пояснили в ОП.

Зеленский заявил, что консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в рамках политической подгруппы ТКГ для обсуждения упомянутых выше вопросов с участием граждан Украины – как вынужденных переселенцев, так и украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях.

Приглашенные из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут быть привлечены к дискуссиям на площадке ТКГ и в ее рабочих подгруппах, в том числе к любым консультативным механизмам, только в случае достижения согласия в трехстороннем формате - между Украиной, Россией и ОБСЕ.

При этом отмечается, что вопрос создания консультативного совета еще подлежит предметной обработке с международными партнерами Украины - участниками «нормандского формата» (Германией и Францией).

Напомним, 13 марта был опубликован документ, подписанный 11 марта в Минске, по которому создается консультационный совет в ТКГ.

Согласно ему, в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. 

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина не пойдет на правовое признание представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и прямые переговоры с ними. 

В руководстве фракции СН объяснили, что консультативный совет с представителями ОРДЛО нужен, чтобы «позволить украинской власти консультироваться в Минске не с боевиками, а с проукраинскими жителями Донбасса».

Часть нардепов фракции «Слуга народа» выступила против создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.

14 марта было известно, что заявление подписали более 60 нардепов СН, однако впоследствии некоторые парламентарии удалили посты с заявлением из своих соцсетей.

Позже группа из 18 народных депутатов от разных фракций Верховной Рады выступила против подписания соглашения о создании «консультативного совета» с представителями оккупированных частей Донецкой и Луганской области.  

Народный депутат фракции «Слуга народа», глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько назвала  новые минские договоренности главы ОПУ Андрея Ермака российской ловушкой и призвала официальный Киев не подписывать документ о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО.

20 марта Зеленский уволил народного депутата от фракции «Слуга народа» Гео Лероса, критиковавшего Ермака, от исполнения обязанностей своего внештатного советника.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

45
Теги