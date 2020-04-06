Мужчина, которого полицейские не пустили в «качалку» в Гидропарке пытался переплывать реку, где находится спортивная площадка. На другом берегу его встретили и задержали правоохранители.

С сегодняшнего дня, 6 апреля, в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

По состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки процент заболевших коронавирусной инфекцией в Украине снизился, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Тернопольской области от коронавирусной болезни COVID-19 умер 57-летний священник.

За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось еще на 22 человека, среди них - двое медиков. На сегодня в столице уже 267 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В Киеве полиция взяла под охрану тренажерный зал под открытым небом в Гидропарке, но туда пришли мужчины с требованием пропустить их к спортплощадке.

Также в столице может быть ограничено движение частного транспорта, заявил мэр Виталий Кличко.

В Тернопольской области инфицирование COVID-19 подтверждено у 44 медработников.

С 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска.

Коронавирус обнаружили у 8 народных депутатов.

В Николаеве около 14:00 возле бизнес-центра по проспекту Центральному во время стрельбы огнестрельное ранение получил местный бизнесмен.

Министерство инфраструктуры Украины настаивает на внедрении зеркальных мер в отношении стран, которые ввели карантин в отношении украинских перевозчиков.

На Киевщине полиция установила злоумышленника, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории зоне отчуждения.

К проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности уже поступило 13 тысяч правок.