За минувшие сутки процент заболевших коронавирусной инфекцией в Украине снизился. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на ежедневной селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения COVID-19, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что из 1319 зафиксированных случаев заболевания коронавирусом за последние сутки выявлено 68. Это значительно меньше, чем в предыдущие дни. Шесть человек умерли из-за тяжелых хронических болезней.

«Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши мероприятия были своевременными и правильными», - подчеркнул президент.

Напомним, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.