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По состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 75 случаев;
Волынская область - 24 случая;
Днепропетровская область - 14 случаев;
Донецкая область - 9 случаев;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 35 случаев;
Запорожская область - 41 случай;
Ивано-Франковская область - 116 случаев;
Кировоградская область - 41 случай;
Киев - 234 случая;
Киевская область - 91 случай;
Львовская область - 27 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 27 случаев;
Полтавская область - 11 случаев;
Ривненская область - 39 случаев;
Сумская область - 51 случай;
Тернопольская область - 160 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 10 случаев;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черновицкая область - 220 случаев;
Черкасская область - 62 случая;
Черниговская область - 7 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 апреля 2020 в Центр поступило 373 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5864 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине было зафиксировано 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.
ForUm

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