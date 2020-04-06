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Коронавирус обнаружили у 8 народных депутатов. Об этом в Telegram сообщил народный от «Слуги народа» Александр Качура.

Он отметил, что по результатам эпидемиологических исследований случаев заболевания COVID-19, в Верховной Раде подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов:

Виталий Борт – ОПЗЖ;

Владимир Ватрас – «Слуга народа»;

Руслан Горбенко – «Слуга народа» (вылечился);

Игорь Киселев – ОПЗЖ;

Александр Лукашев – ОПЗЖ;

Сергей Рудик – внефракционный;

Анна Скороход – внефракционная;

Сергей Шахов – «Доверие» (вылечился).

Качура сообщил, что со Скороход контактировали нардепы Гео Лерос («Слуга народа»), Игорь Васильковский («Слуга народа»), Вячеслав Вятрович (ЕС), Нина Южанина (ЕС), Александр Санченко («Слуга народа»), Ахтем Чийгоз (ЕС) и Ольга Саладуха («Слуга народа»).

Напомним, у члена депутатской группы «Доверие» Сергея Шахова, который болел коронавирусом, два теста показали отрицательный результат.
ForUm

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