В Николаеве около 14:00 возле бизнес-центра по проспекту Центральному во время стрельбы огнестрельное ранение получил местный бизнесмен, сообщает пресс-служба областной полиции.

На месте происшествия во главе с начальником ГУНП Александром Анохиным, руководством полиции области работает следственно-оперативная группа, криминалисты, оперативники УУР и УСР.

Устанавливаются обстоятельства происшествия и принимаются меры по розыску причастных к совершению преступления лиц.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Как сообщает местное издание «Новости-N», в голову был ранен известный в Николаеве бизнесмен Михаил Титов, известный как «Мультик». В данный момент он находится в реанимации БСМП.

Как рассказали работники расположенной рядом автомойки, они услышали несколько выстрелов. После этого, выскочив на улицу, они увидели лежащего в луже крови на асфальте человека. Пострадавшего с места происшествия на частном автомобиле увезли в БСМП. Стрелявший с места происшествия скрылся.