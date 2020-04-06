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За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось еще на 22 человека, среди них - двое медиков. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«За прошедшие сутки еще 22 киевлянина заболели коронавирусом. На сегодня в столице уже 267 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Заболели 5 женщин в возрасте от 29 до 71 года и 16 мужчин от 24 до 82 лет. В частности, двое медиков. Также заболел 8-летний мальчик. Четыре случая заболевания - в Киево-Печерской лавре.

По словам мэра Киева, 9 пациентов госпитализировали в столичные больницы, 13 - лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей.

Напомним, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.
ForUm

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