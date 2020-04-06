В Тернопольской области от коронавирусной болезни COVID-19 умер 57-летний священник. Это уже третья смерть в регионе, сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

«Умер мужчина 57 лет из города Залещики. Это священник, у которого первым в Тернопольской области лабораторно подтвердили коронавирус. Мужчина проходил лечение в Тернопольской больнице скорой помощи. В последние дни его состояние ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти мужчину не удалось. Сегодня утром он умер», — говорится в сообщении.

Священник Олег Винницкий был первым зафиксированным больным COVID-19 на Тернопольщине. Будучи инфицированным он проводил религиозные обряды, бывал на похоронах, общался с верующими.

До установления диагноза он контактировал с около 500 людьми.

Напомним, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.