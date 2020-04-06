На Киевщине полиция установила злоумышленника, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории зоне отчуждения.

Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

К ликвидации пожара были привлечены работники ГосЧС и спецтехника. Через несколько часов пожар удалось локализовать.

При проведении неотложных мероприятий работники Ивановской отдела полиции установили лицо, причастное к возникновению пожара.

Им оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. После чего огонь ветром перебросило дальше и он уже не смог справиться и потушить пламя.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения молодому человеку. Продолжается следствие.

Напомним, 4 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

По состоянию на 7:00 6 апреля в Зоне продолжается меры по ликвидации двух очагов пожаров.